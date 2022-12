Simeone heizt Félix-Spekulationen an

Diego Simeone stellt die Weichen für einen Abschied von Rekordeinkauf João Félix. Im Rahmen einer Pressekonferenz erklärte der Trainer von Atlético Madrid: „Ich konzentriere mich nur darauf, mit Atlético zu gewinnen. Was unser CEO zur Zukunft von João sagt? Was auch immer passieren muss, wird passieren. Hier ist niemand unantastbar.“ Anfang Dezember hatte CEO Miguel Ángel Gil Marín den Wechselwunsch des 23-Jährigen bestätigt: „Ich würde ihn gerne hier behalten, aber er will nicht im Verein bleiben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits im Oktober hatte die portugiesische Zeitung ‚A Bola‘ berichtet, dass das Verhältnis von Simeone und Félix gestört ist. Auch das bestätigte Marín Anfang Dezember: „Aber aus Gründen, die jetzt nicht genannt werden sollen, ist das Verhältnis zwischen dem Trainer und ihm nicht gut.“ Als Wunschziel des variablen Offensivspielers gilt Paris St. Germain.

Lese-Tipp

Cunha beim Medizincheck