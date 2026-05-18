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FT-Kurve Bundesliga

Sieben Teams vertreten: Die FT-Topelf der Saison 2025/26

Die Bundesligasaison 2025/26 ist vorbei und hatte mal wieder einiges an Rekorden, Überraschungen und Skandalen zu bieten. Besonders but gemischt ist diesmal die FT-Topelf der Saison. Der FC Bayern und RB Leipzig dominieren, aber auch der Hamburger SV und sogar Relegationsteilnehmer VfL Wolfsburg sind vertreten.

von Die Redaktion
1 min.
FT Topelf der Saison 2025/26 @Maxppp

Spieler der Saison: Harry Kane

Der Spieler der Saison 2025/26 kann nur vom FC Bayern München kommen und ein Offensivspieler sein. Sagenhafte 122 Tore erzielte die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der abgelaufenen Saison und schrammte damit nur knapp am europäischen Rekord (125 Tore, FC Turin 1947/48) vorbei. Maßgeblichen Anteil daran hatte natürlich Starstürmer Harry Kane, der 36 Mal traf und erneut die Torjägerkanone einsackte.

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Der Engländer stand zwölfmal in der FT-Elf des Spieltags und ist damit unser Spieler der Saison. Auf den weiteren Plätzen befinden sich Teamkollege Michael Olise und RB Leipzigs Yan Diomande (jeweils sieben Nominierungen). Olise wiederum war am häufigsten Spieler des Spieltags (viermal).

Die FT-Topelf der Saison

Die Elf der Saison setzt sich zusammen aus den Spielern, die am häufigsten in die Elf des Spieltags berufen wurden. Knapp nicht geschafft haben es beispielsweise Nico Schlotterbeck (BVB/5) und Danilho Doekhi (Union/4) in der Defensive, Kaishu Sano (Mainz/3), Jens Stage (Werder/3) und Nadiem Amiri (Mainz/3) im Mittelfeld sowie die Stuttgarter Deniz Undav (6) und Ermedin Demirovic (4) im Angriff.

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Die Tabelle der Bundesliga

Die Abschlusstabelle der Saison 2025/26

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo FC Bayern FC Bayern 89 34 +86 28 5 1 122 36
2 Logo BVB BVB 73 34 +36 22 7 5 70 34
3 Logo RB Leipzig RB Leipzig 65 34 +19 20 5 9 66 47
4 Logo Stuttgart Stuttgart 62 34 +22 18 8 8 71 49
5 Logo Hoffenheim Hoffenheim 61 34 +13 18 7 9 65 52
6 Logo Leverkusen Leverkusen 59 34 +21 17 8 9 68 47
7 Logo Freiburg Freiburg 47 34 -6 13 8 13 51 57
8 Logo Frankfurt Frankfurt 44 34 -4 11 11 12 61 65
9 Logo Augsburg Augsburg 43 34 -16 12 7 15 45 61
10 Logo Mainz 05 Mainz 05 40 34 -9 10 10 14 44 53
11 Logo Union Berlin Union Berlin 39 34 -14 10 9 15 44 58
12 Logo M'gladbach M'gladbach 38 34 -11 9 11 14 42 53
13 Logo Hamburg Hamburg 38 34 -14 9 11 14 40 54
14 Logo Köln Köln 32 34 -14 7 11 16 49 63
15 Logo Bremen Bremen 32 34 -23 8 8 18 37 60
16 Logo Wolfsburg Wolfsburg 29 34 -24 7 8 19 45 69
17 Logo Heidenheim Heidenheim 26 34 -31 6 8 20 41 72
18 Logo St. Pauli St. Pauli 26 34 -31 6 8 20 29 60
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