Sieben Teams vertreten: Die FT-Topelf der Saison 2025/26

Die Bundesligasaison 2025/26 ist vorbei und hatte mal wieder einiges an Rekorden, Überraschungen und Skandalen zu bieten. Besonders but gemischt ist diesmal die FT-Topelf der Saison. Der FC Bayern und RB Leipzig dominieren, aber auch der Hamburger SV und sogar Relegationsteilnehmer VfL Wolfsburg sind vertreten.
Spieler der Saison: Harry Kane
Der Spieler der Saison 2025/26 kann nur vom FC Bayern München kommen und ein Offensivspieler sein. Sagenhafte 122 Tore erzielte die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der abgelaufenen Saison und schrammte damit nur knapp am europäischen Rekord (125 Tore, FC Turin 1947/48) vorbei. Maßgeblichen Anteil daran hatte natürlich Starstürmer Harry Kane, der 36 Mal traf und erneut die Torjägerkanone einsackte.
Der Engländer stand zwölfmal in der FT-Elf des Spieltags und ist damit unser Spieler der Saison. Auf den weiteren Plätzen befinden sich Teamkollege Michael Olise und RB Leipzigs Yan Diomande (jeweils sieben Nominierungen). Olise wiederum war am häufigsten Spieler des Spieltags (viermal).
Die FT-Topelf der Saison
Die Elf der Saison setzt sich zusammen aus den Spielern, die am häufigsten in die Elf des Spieltags berufen wurden. Knapp nicht geschafft haben es beispielsweise Nico Schlotterbeck (BVB/5) und Danilho Doekhi (Union/4) in der Defensive, Kaishu Sano (Mainz/3), Jens Stage (Werder/3) und Nadiem Amiri (Mainz/3) im Mittelfeld sowie die Stuttgarter Deniz Undav (6) und Ermedin Demirovic (4) im Angriff.
Die Tabelle der Bundesliga
Die Abschlusstabelle der Saison 2025/26
|#
|Mannschaft
|Pkt
|Sp.
|+/-
|S
|U
|N
|Tore
|GT
|1
|FC Bayern
|89
|34
|+86
|28
|5
|1
|122
|36
|2
|BVB
|73
|34
|+36
|22
|7
|5
|70
|34
|3
|RB Leipzig
|65
|34
|+19
|20
|5
|9
|66
|47
|4
|Stuttgart
|62
|34
|+22
|18
|8
|8
|71
|49
|5
|Hoffenheim
|61
|34
|+13
|18
|7
|9
|65
|52
|6
|Leverkusen
|59
|34
|+21
|17
|8
|9
|68
|47
|7
|Freiburg
|47
|34
|-6
|13
|8
|13
|51
|57
|8
|Frankfurt
|44
|34
|-4
|11
|11
|12
|61
|65
|9
|Augsburg
|43
|34
|-16
|12
|7
|15
|45
|61
|10
|Mainz 05
|40
|34
|-9
|10
|10
|14
|44
|53
|11
|Union Berlin
|39
|34
|-14
|10
|9
|15
|44
|58
|12
|M'gladbach
|38
|34
|-11
|9
|11
|14
|42
|53
|13
|Hamburg
|38
|34
|-14
|9
|11
|14
|40
|54
|14
|Köln
|32
|34
|-14
|7
|11
|16
|49
|63
|15
|Bremen
|32
|34
|-23
|8
|8
|18
|37
|60
|16
|Wolfsburg
|29
|34
|-24
|7
|8
|19
|45
|69
|17
|Heidenheim
|26
|34
|-31
|6
|8
|20
|41
|72
|18
|St. Pauli
|26
|34
|-31
|6
|8
|20
|29
|60
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