Heiße Spur bei Guerreiro

Dem FC Bayern war eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Raphaël Guerreiro (32) wohl zu teuer. Das ändert nichts daran, dass den spielstarken Linksfuß einige Vereine ins Visier genommen haben, darunter unter anderem Vertreter aus der Ligue 1, der Bundesliga und der Serie A.

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Konkret streckt neben Benfica Lissabon und Juventus Turin anscheinend auch Besiktas die Fühler nach dem ablösefreien Allrounder aus. Der türkischen Tageszeitung ‚Hurriyet‘ zufolge wollen die Verantwortlichen zeitnah ihre Bemühungen um den 65-fachen portugiesischen Nationalspieler intensivieren.

Ein Knackpunkt dürfte Guerreiros Gehalt darstellen. An der Säbener Straße kassiert er als Reservespieler, so ist zu vernehmen, sechs Millionen Euro Grundgehalt plus Boni. Für einen Verbleib im erweiterten europäischen Spitzenfußball müsste Guerreiro wohl Abstriche in Kauf nehmen.