Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Heiße Spur bei Guerreiro

Raphaël Guerreiro kehrt dem FC Bayern im Sommer mit Ablauf seines Vertrags den Rücken. Zahlreiche Interessenten wittern ein Schnäppchen.

von Julian Jasch - Quelle: Hurriyet
1 min.
Raphaël Guerreiro strahlt nach seinem Tor. @Maxppp

Dem FC Bayern war eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Raphaël Guerreiro (32) wohl zu teuer. Das ändert nichts daran, dass den spielstarken Linksfuß einige Vereine ins Visier genommen haben, darunter unter anderem Vertreter aus der Ligue 1, der Bundesliga und der Serie A.

Unter der Anzeige geht's weiter

Konkret streckt neben Benfica Lissabon und Juventus Turin anscheinend auch Besiktas die Fühler nach dem ablösefreien Allrounder aus. Der türkischen Tageszeitung ‚Hurriyet‘ zufolge wollen die Verantwortlichen zeitnah ihre Bemühungen um den 65-fachen portugiesischen Nationalspieler intensivieren.

Ein Knackpunkt dürfte Guerreiros Gehalt darstellen. An der Säbener Straße kassiert er als Reservespieler, so ist zu vernehmen, sechs Millionen Euro Grundgehalt plus Boni. Für einen Verbleib im erweiterten europäischen Spitzenfußball müsste Guerreiro wohl Abstriche in Kauf nehmen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Süper Lig
FC Bayern
Beşiktaş
Raphaël Guerreiro

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Süper Lig Süper Lig
FC Bayern Logo FC Bayern München
Beşiktaş Logo Beşiktaş Istanbul
Raphaël Guerreiro Raphaël Guerreiro
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert