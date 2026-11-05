Die Tendenz bei Said El Mala (20) ist klar: Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der Ausnahmekönner vom 1. FC Köln im Winter nicht zu Paris St. Germain wechseln. Gleichwohl finde der Hauptstadtklub El Mala „sehr spannend“ und beobachte ihn auch.

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Der Hintergrund: Zuletzt waren Gerüchte aufgekommen, PSG könne nach der schweren Kreuzbandverletzung von Khvicha Kvaratskhelia (25) einen konkreten Vorstoß wagen. Weil es mit Désiré Doué (21), Ferran Torres (26) und Sommerneuzugang Mika Godts (21) mehrere interne Optionen gibt, besteht allerdings kein gesteigerter Bedarf nach einem weiteren dribbelstarken Rechtsfuß.

El Mala ist geschmeichelt

El Mala selbst fühlt sich durchaus geehrt vom grundsätzlichen Interesse der Pariser. „Es wäre falsch, wenn es mich nicht ehren würde. Das ist ein riesiger Klub. Ich habe das auch gelesen, da bin ich ehrlich. Aber was ich damit anfangen soll, weiß ich nicht“, so El Mala im Interview mit dem Bezahlsender.

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Aus der Konzentration bringen werden ihn die neuerlichen Spekulationen allerdings nicht, wie El Mala deutlich macht: „Ich hab es vergangenes Jahr auch schon gesagt, als die ganzen Gerüchte aufkamen. Ich möchte mich hierauf konzentrieren, ich möchte einfach Fußball spielen, meine Leistung bringen, dem FC helfen so wie sie mir helfen. Ich möchte den Verein und die Stadt glücklich machen mit meinen Leistungen. Und dann sieht man, was passiert.“

Es sieht also alles nach einem Verbleib zumindest mal bis zum kommenden Sommer aus. Dann allerdings dürfte der Tempodribbler für die Kölner endgültig nicht mehr zu halten sein.