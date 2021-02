Inters Plan mit Hakimi

Inter Mailand plant fest mit Achraf Hakimi. Wie Fabrizio Romano für ‚calciomercato.com‘ schreibt, gibt es entgegen jüngster Gerüchte keine Überlegungen bei den Nerazzurri, den Marokkaner im Sommer wieder abzugeben. Sowohl der Klub als auch Hakimi selbst seien rundum zufrieden mit der Entwicklung und den Leistungen.

Zuletzt wurde auch über eine Rückkehr zu Real Madrid spekuliert, da Inter im Dezember die fällige Rate in Höhe von zehn Millionen Euro nicht bedienen konnte. Den Italienern zufolge wurde mit Real aber vereinbart, dass die Zahlung Ende März geleistet wird. Der 22-jährige Hakimi war in 28 Pflichtspielen für Inter schon an zwölf Toren direkt beteiligt.