Hannover sucht Stürmer zum Nulltarif

Hannover 96 hat die Transferplanungen für die Offensive noch nicht abgeschlossen. Vereinspatron Martin Kind verrät gegenüber der ‚Bild‘, dass noch ein vertragsloser Angreifer fürs Zentrum kommen könnte: „Absolut wäre ein neuer Mittelstürmer schon gut gewesen. Wir waren auch an einigen dran, und Herr Boldt hat mit einigen Verhandlungen geführt. Es ist aber eben nicht zum Abschluss gekommen. Das heißt nicht, dass man die Entscheidung damit aufgehoben hat. Wir brauchen jetzt halt nochmal Zeit, um zu sehen, welche Spieler ohne Arbeitsvertrag auf dem Markt sind. Das ist auch eine Option, die wir auf der Agenda haben und weiter begleiten.“

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Ein alter Bekannter kann sich dabei berechtigte Hoffnungen auf ein Engagement bei den Niedersachsen machen: Cedric Teuchert ist nach seinem USA-Abenteuer bei St. Louis City wieder in Deutschland, derzeit jedoch ohne Verein. Laut Kind ist auch der 29-Jährige ein Thema: „Wir pflegen die Kontakte und da sind Namen dabei, die wir auf jeden Fall alle kennen.“