So plant Real den Mbappé-Deal

Bei Real Madrid laufen die Vorbereitungen für den 1. Januar. Ab dem Neujahrstag können die Königlichen gemäß der Regularien einen Transfer von Kylian Mbappé (22) offen verhandeln. Dann nämlich geht der französische Topstürmer in sein letztes Vertragshalbjahr bei Paris St. Germain und braucht für Transfergespräche nicht mehr die Erlaubnis seines Arbeitgebers.

In Madrid wissen sie offenbar schon recht genau, wie der Mbappé-Deal ablaufen soll. Wie die ‚as‘ berichtet, wollen die Königlichen eine Einigung so schnell wie möglich nach dem Jahreswechsel herbeiführen. Kommen soll der Franzose dann ein halbes Jahr später im Sommer und nicht – was zuletzt ebenfalls im Gespräch war – schon im Winter.

Mbappé werde eine branchenübliche Unterschriftsprämie kassieren. Eine Zahl nennt die ‚as‘ nicht – mit Peanuts wird sich ein Spieler dieser Klasse aber nicht abspeisen lassen. Wichtig vor allem für PSG: Die offizielle Verkündung werde erst im Sommer erfolgen. Der ohnehin schon von Querelen begleitete Ligue 1-Primus solle nicht noch weiter durch einen vorab angekündigten Abschied seines Superstars in Unruhe versetzt werden.