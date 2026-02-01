Serie A
Immobile unterschreibt bei Paris
Ciro Immobile wechselt erstmals in die französische Ligue 1. Der Mittelstürmer schließt sich dem ambitionierten, aber in der unteren Tabellenhälfte feststeckenden Aufsteiger Paris FC an. Zur Vertragslänge gibt es zurzeit noch keine offiziellen Informationen.
Paris FC @ParisFC – 16:33
𝐁𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐂𝐢𝐫𝐨 👋
L'attaquant italien rejoint le Paris FC en provenance de Bologne 🤝
🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC
L’attaquant italien rejoint le Paris FC en provenance de Bologne 🤝
🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC
Erst im Sommer war der 35-jährige Italiener von Besiktas zum FC Bologna gewechselt. Dort wurde Immobile aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht glücklich (neun Spiele, null Tore). Ein halbes Jahr vor Vertragsende geht es für den Ex-Dortmunder jetzt nach Paris.
