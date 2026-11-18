Nach nur einem halben Jahr könnte Loïs Openda Olympique Lyon schon wieder verlassen. Die ‚Gazzetta dello‘ Sport berichtet, dass beide Klubs über den Abbruch der Leihe nachdenken. OL hatte den belgischen Stürmer mit einer Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro ausgeliehen, zuletzt fehlte Openda mit einem Wadenbeinbruch mehrere Wochen verletzt.

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In der Zwischenzeit hat Lyon den Trainer ausgetauscht, Carlos Vicens steht an der Seitenlinie und setzt auf andere Qualitäten im Sturm. Stammklub Juventus Turin will den 26-Jährigen von der Gehaltsliste streichen und sucht für den Winter schon nach einem neuen Abnehmer – vorzugsweise in der Ligue 1.