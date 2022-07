Bayern verlängert mit Sturmtalent Unsöld

Der FC Bayern verlängert den Vertrag mit Samuel Unsöld. Das 17-jährige Sturmtalent bindet sich bis 2025 an den deutschen Rekordmeister und bleibt dem klubeigenen Campus erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Saison spielte der B-Jugendliche zehnmal in der U17 Bundesliga, erzielte dabei sechs Treffer und legte vier weitere auf. Zudem sammelte Unsöld erste Erfahrungen im nächsthöheren Jahrgang. Bei seinen zwei Einsätzen für die U19 steuerte er in zwei Spielen zwei Tore und einen Assist bei.