XXL-Vertrag: Caicedo verlängert bei Chelsea

Moisés Caicedo verschreibt seine Zukunft dem FC Chelsea. Die Blues teilen offiziell mit, dass der 24-jährige Mittelfeldspieler seinen Vertrag langfristig bis 2033 ausgeweitet hat. Sein bisheriges Arbeitspapier wäre ohnehin noch bis 2031 gültig gewesen. „Ich bin so glücklich, meinen Vertrag bei Chelsea verlängert zu haben“, betont Caicedo, „ich glaube an diese Mannschaft, an diesen Verein, und ich weiß, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir haben gemeinsam gerade erst angefangen.“

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Der ecuadorianische Nationalspieler, der 2023 für satte 116 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion kam, zählt bei Chelsea zu den absoluten Leistungsträgern. Kurios: Erst vor wenigen Wochen vermied Caicedo noch ein klares Bekenntnis und antwortete auf die Frage, ob er sich einen Wechsel zu Real Madrid eines Tages vorstellen könne: „Ich habe zwar einen Vertrag, aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Mal sehen, welche Überraschungen uns erwarten.“ Mit der Unterschrift setzt der Rechtsfuß nun ein klares Zeichen.