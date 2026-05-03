BVB: Vertragsüberraschung um Inácio enthüllt
Samuele Inácio zeigte zuletzt beim 4:0-Sieg gegen den SC Freiburg ein überzeugendes Startelfdebüt. Sein aktueller Vertrag beim BVB läuft wohl länger als zunächst angenommen.
Anders als bislang angenommen ist das aktuelle Arbeitspapier von Samuele Inácio (18) bei Borussia Dortmund offenbar nicht nur bis Sommer 2027 gültig. Nach Informationen der ‚Bild‘ steht das Offensiv-Juwel bereits bis 2029 bei den Schwarz-Gelben unter Vertrag.
Der Italiener war 2024 aus der Jugend von Atalanta Bergamo in den Dortmunder Nachwuchs gewechselt. Im Zuge des Transfers habe der BVB Inácio mit einem dreijährigen Ausbildungsvertrag ausgestattet, der sich jüngst an seinem 18. Geburtstag am 2. April automatisch in einen bis 2029 datierten Profikontrakt umgewandelt hat.
Für den Bundesligisten mit Blick auf die Zukunftsplanung ein wichtiger Deal, da bereits Topklubs wie Paris St. Germain und der FC Barcelona ein Auge auf den dribbelstarken Rechtsfuß geworfen haben.
Bald die nächste Verlängerung?
Durch die automatische Ausdehnung müssen die BVB-Bosse Inácios Vertrag nicht zwingend sofort wieder erneuern. Und trotzdem sollen beide Parteien schon an einer Verlängerung arbeiten, die mit einer neuen Laufzeit bis 2030 oder 2031 einhergehen würde.
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