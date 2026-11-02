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2. Bundesliga

FCN: Reichert-Verbleib unter einer Bedingung

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Jan Reichert für den FCN @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg könnte im kommenden Sommer Kapitän Jan Reichert ablösefrei verlieren. Die ‚Bild‘ berichtet, dass eine Verlängerung ohne eine Klausel für die Bundesliga „ausgeschlossen“ scheint. Reichert seit für den FCN nur zu halten, wenn der Aufstieg ins Oberhaus gelingt.

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Der Schweinfurter ist vertraglich nur noch bis Sommer 2027 an den Valznerweiher gebunden. Schon im vergangenen Sommer wurde ein Abschied diskutiert. Reichert ist beim Club ein absoluter Leistungsträger und ein Grund dafür, dass die Mittelfranken nach zehn Spieltagen auf Rang zwei in der 2. Bundesliga stehen.

veröffentlicht am
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