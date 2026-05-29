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Premier League

Trippier in die zweite Liga

von Lukas Hörster - Quelle: Sky Sports
Kieran Trippier ist gelenkig @Maxppp

Kieran Trippier setzt seine Karriere in der zweiten englischen Liga fort. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, ist der Wechsel des ehemaligen englischen Nationalspielers zu Absteiger Wolverhampton Wanderers beschlossene Sache.

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Trippier kommt ablösefrei von Newcastle United. Sein auslaufender Vertrag dort wird nicht verlängert. Der 35-jährige Rechtsverteidiger absolvierte neben 54 Länderspielen schon 293 Erstligapartien in England und Spanien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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