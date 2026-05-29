Trippier in die zweite Liga

Kieran Trippier setzt seine Karriere in der zweiten englischen Liga fort. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, ist der Wechsel des ehemaligen englischen Nationalspielers zu Absteiger Wolverhampton Wanderers beschlossene Sache.

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Trippier kommt ablösefrei von Newcastle United. Sein auslaufender Vertrag dort wird nicht verlängert. Der 35-jährige Rechtsverteidiger absolvierte neben 54 Länderspielen schon 293 Erstligapartien in England und Spanien.