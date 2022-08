Milik wechselt zu Juve

Arkadiusz Milik verlässt Olympique Marseille und heuert bei Juventus Turin an. Zunächst kommt der Stürmer leihweise für ein Jahr nach Turin, danach kann der 28-Jährige dem Vernehmen nach im kommenden Sommer für eine Summe in Höhe von acht Millionen Euro festverpflichtet werden. Als Leihgebühr fallen eine Millionen Euro plus eine weitere Million an Bonuszahlungen an.

Neben Milik waren auch die Angreifer Memphis Depay (28/FC Barcelona) und Marko Arnautovic (33/FC Bologna) in der Verlosung um den vakanten Platz in Juves Offensive. Den Zuschlag erhält nun allerdings der Pole.

Die Bianconeri sind für Milik nicht die erste Station in Italien. Zuvor schnürte er schon viereinhalb Jahre lang (2016 - 2021) die Fußballschuhe für die SSC Neapel. Ebenso ist der Torjäger in Deutschland kein Unbekannter, spielte hierzulande für Bayer Leverkusen und den FC Augsburg.