Bierhoff: DFB-Elf hat „drei Trainer verschlissen“

Oliver Bierhoff sieht bei der Nationalmannschaft ein Mentalitätsproblem. „Unsere Spieler haben nach wie vor eine gute Qualität, aber im Vergleich zu Frankreich und Spanien nicht die herausragenden Persönlichkeiten mit hohen individuellen Stärken. Zudem haben wir ein Persönlichkeits- und Charakter-Thema“, meint der frühere DFB-Funktionär gegenüber dem ‚kicker‘ erkannt zu haben.

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Fest macht Bierhoff seine Kritik auch an dem Umgang mit den Bundestrainern: „Mit Jogi Löw, Hansi Flick und Julian Nagelsmann hat die Mannschaft drei kompetente und erfolgreiche Trainer verschlissen. Allein am Trainer, der Aufstellung oder dem Quartier kann es also nicht liegen. Wenn es eng wurde bei den Turnieren, konnten unsere Spieler nicht den Schritt zulegen. Wir haben sehr professionelle und gute Spieler, aber zu wenige, die Verantwortung und Initiative auf dem Platz übernehmen.“