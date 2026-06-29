In der abgelaufenen Saison feierte Michael Olise seinen endgültigen Durchbruch und zog in die Elite des Weltfußballs ein. Und auch bei der laufenden Weltmeisterschaft gehört er zu den absoluten Leistungsträgern der französischen Nationalmannschaft. Das ruft einige Interessenten auf den Plan, riesige Ablösesummen werden diskutiert.

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Der Einzige, der sich bisher noch nicht zu einem möglichen Blockbuster-Wechsel in diesem Sommer geäußert hat, ist der 24-Jährige selbst. Doch das soll sich bald ändern. Wie die ‚as‘ berichtet, „wollen Olise und sein Umfeld sich nach Ende der WM in Ruhe zusammensetzen, alles analysieren und abwägen, wie sie sich angesichts eines drastischen Wandels der Situation, den sie in den letzten Monaten erlebt haben, positionieren sollen“.

Klare Forderungen erwartet

Im Anschluss soll ein Treffen mit den Bayern-Bossen stattfinden, bei dem Olise erfahren möchte, „wie man in München seine Situation einschätzt“ und „welche Wertschätzung der FC Bayern ihm entgegenbringt“. Sprich: Der Franzose möchte offenbar mehr Geld sehen – oder aber einen nächsten Schritt in seiner Karriere gehen.

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Laut ‚as‘ werden die Münchner zwar als Erste erfahren, was Olise denkt, doch klar sei auch, dass „alles Mögliche passieren kann“. Mehrere Spitzenklubs aus der Premier League sowie Paris St. Germain und Real Madrid sollen weiter an dem Dribbler interessiert sein, der in der abgelaufenen Saison 53 Scorerpunkte in 52 Pflichtspielen für den FC Bayern sammelte – den Dementis der Königlichen zum Trotz.

Bayern bereits informiert

Der deutsche Rekordmeister ist bereits über den Gesprächsbedarf seines Stars im Anschluss an die WM informiert. Dennoch habe man an der Säbener Straße laut der spanischen Sportzeitung auf ein Zeichen des Spielers gewartet, eine Andeutung. Diese ist jedoch „bislang ausgeblieben“, was beim FCB trotz eines Vertrags bis 2029 langsam „große Zweifel“ an der Zukunft von Olise in München aufkommen lasse.