Bericht: Mayulu vor PSG-Abflug

Aufgrund der stockenden Vertragsverhandlungen wird ein Abschied von Senny Mayulu von Paris St. Germain offenbar immer wahrscheinlicher. Gegenüber ‚Le Parisien‘ gibt Journalist Dominique Sévérac zu Protokoll: „Erfahrungsgemäß kann PSG ein Gegenangebot akzeptieren, aber nicht zwei. Das ist der Grund, warum Senny Mayulu den Verein am Ende der Saison verlassen wird. Dem Verein missfällt es, dass er drei Angebote abgelehnt hat. Der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, scheint erreicht zu sein.“

Schon seit Monaten laufen Gespräche zwischen dem französischen Topklub und dem 19-jährigen Eigengewächs über eine Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrags. PSG will Mayulus Kontrakt bis 2030 ausdehnen, dessen Gehaltsforderungen allerdings nicht erfüllen. Für den offensiven Mittelfeldspieler, an dem der FC Arsenal Berichten zufolge Interesse bekundet, stehen in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 30 Einsätze (vier Tore, fünf Vorlagen) zu Buche.