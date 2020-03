Tottenham: Kane vermeidet Treuebekenntnis

Harry Kane (26) hat über einen möglichen Abschied von Tottenham Hotspur geäußert. In einem Q&A auf Instagram sagte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft am Sonntag: „Ich liebe die Spurs, ich werde sie immer lieben. Aber ich habe auch immer gesagt, dass ich nicht nur der Sache wegen bleiben werden, wenn ich der Meinung bin, dass uns als Team nicht weiter oder in die falsche Richtung entwickeln.“

Kane, der sich als „ambitionierten Spieler“ beschreibt, stammt aus der Tottenham-Jugend und steht noch bis 2024 in Nordlondon unter Vertrag. Für die Profimannschaft lief der Mittelstürmer bislang 278 Mal auf, dabei gelangen ihm 181 Tore und 30 Assists. Ein Titel fehlt ihm bislang. „Es steht nicht fest, dass dich für immer hierbleiben werden. Aber das ist auch kein Nein“, betont Kane weiter. Zuletzt war der Rechtsfuß mit Manchester United und Juventus Turin in Verbindung gebracht worden.