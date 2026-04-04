Werder: Fritz kontert Weiser-Kritik

Clemens Fritz kann die Kritik von Mitchell Weiser an der Transferpolitik des SV Werder nicht gutheißen. „Ich habe nur Bruchstücke mitbekommen. Ich kann dazu noch nicht so viel sagen, aber das werden wir natürlich intern aufarbeiten“, kündigte der Geschäftführer nach der 1:2-Niederlage gegen RB Leipzig an und führte aus: „Ich habe vor ein paar Wochen mit ihm zusammengesessen. Wir hatten ein gutes, sehr offenes, ehrliches Gespräch mit ihm. Für mich ist das ein bisschen unverständlich, diese Aussagen, die er jetzt getroffen hat. Alles Weitere werden wir jetzt intern aufarbeiten.“

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Weiser nahm in der Halbzeitpause der Partie gegen die Sachsen kein Blatt vor den Mund: „Der ganze Verein hat nach was anderem gestrebt als das, wo wir jetzt stehen. In diesem Jahr und letzten Sommer sind viele Sachen passiert, die für mich fragwürdig waren“, so der 31-Jährige, der im Hinblick auf den Wechsel von Trainer Ole Werner zum heutigen Gegner anmerkte: „Wir trauern dem nach. Das müssen wir aufarbeiten und verbessern. Ich warte auf Signale, dass wir wieder in die Richtung gehen, wo wir mit Ole ungefähr schon waren, ohne jetzt dem neuen Trainer zu nahe treten zu wollen.“