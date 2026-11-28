Am gestrigen Freitag bestätigte der FC Bayern, dass sich Jamal Musiala (23) beim 1:2 gegen den OSC Lille erneut eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat. Dem Vernehmen nach handelt es sich zum zweiten Mal in Folge um einen Muskelfaserriss. Bittere und zugleich heftige Hintergründe zum Verletzungshergang kommen nun ans Licht.

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‚Sky‘ enthüllt, dass Cheftrainer Vincent Kompany Bedenken hatte, Musiala unter der Woche in der Königsklasse einzusetzen und diese auch dem Spieler mitteilte. Der Dribbelkünstler wollte der Mannschaft angesichts des personellen Engpasses aber „unbedingt helfen“ und drängte offenbar auf einen Einsatz.

Wäre vermeidbar gewesen

Eine Rolle habe zudem der jüngste Trubel um seine Leistungsfähigkeit gespielt. Musiala soll sich „erheblichen Druck“ gemacht haben. Das hatte allerdings den gegenteiligen Effekt, denn die erneute Verletzung „wäre mit mehr Ruhe vermeidbar gewesen“, führt ‚Sky‘ aus.

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Damit nicht genug: Dem Bezahlsender zufolge macht man sich beim FC Bayern Sorgen, dass Musiala länger als die veranschlagten vier bis sechs Wochen ausfällt – wie gehen die Verantwortlichen damit um, nachdem zuletzt beispielsweise ein Gehaltsverzicht im Raum stand?

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‚Sport1‘ zufolge ist Klubpatron Uli Hoeneß „überrascht davon, welche Dimensionen die Debatte mittlerweile angenommen hat“. Der 74-Jährige versuche, die Wogen zu glätten. Ob ihm das auch gelingt, wird sich in den kommenden Tagen herausstellen.