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Ablöse steht: VfB kurz vor Sauer-Transfer

Der VfB Stuttgart treibt seine Kaderplanung für die neue Saison inklusive Champions League weiter voran. Im Werben um Leo Sauer haben die Schwaben nun den Durchbruch erzielt.

von Simon Martis - Quelle: Sky | Voetbal International
1 min.
Leo Sauer im Spiel gegen Deutschland @Maxppp

Der VfB Stuttgart steht vor der Verpflichtung des slowakischen Flügelspielers Leo Sauer. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben sich die Schwaben mit dem 20-Jährigen auf einen Vertrag bis 2031 geeinigt.

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Laut ‚Voetbal International‘ hat sich der VfB mit Feyenoord Rotterdam zudem auf eine Ablöse von 15 Millionen Euro inklusive Boni verständigt, Teil des Deals soll eine Weiterverkaufsklausel sein. Nur Sauers Medizincheck stehe noch aus.

Interesse an Sauer hatte auch die TSG Hoffenheim gezeigt, war sich mit dem Spieler ebenfalls einig. Sauer steht seit 2022 bei Feyenoord unter Vertrag und absolvierte in der vergangenen Saison 29 Pflichtspiele für den niederländischen Spitzenklub. Dabei erzielte er vier Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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