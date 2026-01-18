Tottenham: Alter Bekannter als Frank-Nachfolger?

Tottenham Hotspur bereitet sich auf einen möglichen Trainer-Wechsel vor. Wie ‚Talksport‘ berichtet, wäre Mauricio Pochettino ein Kandidat auf den Posten, sollte der aktuelle Coach Thomas Frank entlassen werden. Die Spurs würden dem Bericht zufolge jedoch erstmal präferiert auf eine Interimsoption bis zum Ende der Saison setzen wollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pochettino bekleidet seit September 2024 das Amt des Cheftrainers der US-amerikanischen Nationalmannschaft, weswegen er erst nach der WM 2026 für die Nordlondoner infrage kommen würde. Der Argentinier trainierte Tottenham bereits von 2014 bis 2019 und kennt deshalb das Umfeld bestens.