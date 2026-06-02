Real hofft auf schlechte Vinicius-WM

Ob Vinicius Junior (25) seinen 2027 auslaufenden Vertrag bei Real Madrid verlängert, hängt in nicht unerheblichem Maße von seinen Leistungen bei der anstehenden Weltmeisterschaft ab. Das berichtet die ‚as‘. Die Verhandlungen über eine Ausweitung des Arbeitspapiers des Brasilianers sind seit Monaten festgefahren. Der spanischen Sportzeitung zufolge sind die Gehaltsvorstellungen weiterhin ein ganzes Stück weit voneinander entfernt und nichts deute darauf hin, dass noch vor dem Turnier eine Einigung gefunden wird. Die Leistungen des Angreifers auf der großen Bühne werden daher großen Einfluss auf das weitere Vorgehen der Königlichen haben, die ihrerseits hoffen dürften, dass Vinicius wenig Eigenwerbung betreiben kann.

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Denn im vergangenen Sommer hatte Vinicius nach der Klub-WM ein Gehalt in Höhe von fast 30 Millionen Euro gefordert. Noch bevor die Gespräche schließlich auf Eis gelegt wurden, hatte der Dribbler seine Forderungen „weitaus stärker gesenkt, als Real Madrid sein ursprüngliches Angebot erhöht hatte“. Sollte Vinicius, der offenbar gerne bei Real bleiben würde, eine schwache WM spielen, wäre die Bereitschaft für weitere Zugeständnisse sicherlich deutlich höher. Topleistungen würden seine Verhandlungsposition verstärken und weitere Interessenten auf den Plan rufen.