Eintracht: Auch Amenda im Nizza-Fokus

Der OGC Nizza hat ein Auge auf Aurèle Amenda geworfen. Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, laufen Gespräche mit Eintracht Frankfurt über einen Wechsel des Innenverteidigers nach Südfrankreich. Mit Eintracht-Stürmerflop Elye Wahi (22) hat Nizza nach FT-Informationen bereits eine Einigung erzielt.

Amenda gehört in Frankfurt nur zum zweiten Glied. Trotz einem Vertrag bis 2029 ist ein Winterwechsel des 22-Jährigen nicht unwahrscheinlich, schließlich möchte Amenda unbedingt mit der Schweiz an der WM 2026 teilnehmen.