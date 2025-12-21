Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Eintracht: Auch Amenda im Nizza-Fokus

von Luca Hansen - Quelle: Le Parisien
Aurèle Amenda im Trikot der Eintracht @Maxppp

Der OGC Nizza hat ein Auge auf Aurèle Amenda geworfen. Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, laufen Gespräche mit Eintracht Frankfurt über einen Wechsel des Innenverteidigers nach Südfrankreich. Mit Eintracht-Stürmerflop Elye Wahi (22) hat Nizza nach FT-Informationen bereits eine Einigung erzielt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Amenda gehört in Frankfurt nur zum zweiten Glied. Trotz einem Vertrag bis 2029 ist ein Winterwechsel des 22-Jährigen nicht unwahrscheinlich, schließlich möchte Amenda unbedingt mit der Schweiz an der WM 2026 teilnehmen.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ligue 1
Frankfurt
Nizza
Aurèle Amenda

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Nizza Logo OGC Nizza
Aurèle Amenda Aurèle Amenda
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert