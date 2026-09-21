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Update UEFA Nations League

Tuchel beruft Palmer-Ersatz

von Tom Steinmetzler - Quelle: The Athletic
1 min.
Morgan Gibbs-White im Trikot @Maxppp

Thomas Tuchel reagiert auf den Ausfall von Offensivspieler Cole Palmer (24/FC Chelsea) und nominiert einen offensiven Mittelfeldspieler nach. Laut ‚The Athletic‘ wird Nottingham Forests Morgan Gibbs-White (26) für die anstehenden Nations League-Spiele zur englischen Nationalmannschaft stoßen.

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Update (14:40 Uhr): England hat bestätigt, dass sowohl Palmer als auch Kobbie Mainoo (21), Marcus Rashford (28/beide Manchester United), Tino Livramento (23/Newcastle United) und Declan Rice (27/FC Arsenal) fehlen werden. Nachnominiert werden Gibbs-White und James Garner (25) vom FC Everton.

Für Gibbs-White, der im Sommer durchaus überraschend nicht mit zur Weltmeisterschaft fliegen durfte, könnte somit sein siebtes Länderspiel anstehen. Die Three Lions treffen in der Nations League auf Weltmeister Spanien, auf Kroatien sowie zweimal auf Tschechien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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