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Offiziell 2. Bundesliga

Bochum schnappt sich Mets

von Lukas Hörster
3 min.
Karol Mets am Ball für den FC St. Pauli @Maxppp

Der VfL Bochum verstärkt sein Abwehrzentrum. Wie der Zweitligist mitteilt, kommt Karol Mets an die Castroper Straße. Nach Vertragsablauf beim FC St. Pauli war der 104-fache estnische Nationalspieler zuletzt einige Tage vereinslos.

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Mets unterschreibt bis 2029 in Bochum. Eine ungewöhnlich lange Vertragslaufzeit für einen bereits 33 Jahre alten Spieler. Auf St. Pauli sammelte er immerhin 33 Bundesligaeinsätze.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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