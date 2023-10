BVB: Reus träumt von DFB-Comeback

Marco Reus würde in Zukunft gerne noch einmal für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Im Podcast ‚Viertelstunde Fussball‘ sagt der 34-Jährige: „Wenn die Leistung weiter passt, soll man niemals nie sagen. Ich lasse mir alles offen. Warum soll ich das verneinen, wenn mein Körper Ja sagt?“ Die Heim-EM im kommenden Jahr sei „auf jeden Fall noch ein Thema“.

Und die Chancen auf ein DFB-Comeback könnten schlechter stehen – Reus gibt zu Protokoll: „Ich habe einen guten Kontakt zu Julian (Nagelsmann, Anm. d. Red.). Julian ist ein sehr, sehr guter Trainer. Das hat man bei seinen bisherigen Stationen nachweislich gesehen.“ Der Rechtsfuß war in der laufenden Saison in fünf Bundesligapartien an vier Treffern direkt beteiligt, hat also maßgeblich Anteil an der Formsteigerung der Dortmunder. Für die DFB-Elf spielte Reus letztmals im November 2021.