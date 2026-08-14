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Ligue 1

Neuer Klub für ablösefreien Witsel?

von Dominik Sandler - Quelle: RMC Sport
Axel Witsel beim FC Girona @Maxppp

Mit 37 Jahren könnte es Axel Witsel zum ersten Mal nach Frankreich ziehen. Wie ‚RMC Sport‘ berichtet, ist der OGC Nizza am Sechser interessiert. Da der Vertrag des Belgiers beim FC Girona Ende Juni ausgelaufen war, ist Witsel ablösefrei zu haben.

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Der Rechtsfuß spielte bei der Weltmeisterschaft für die Roten Teufel nur eine untergeordnete Rolle, hatte in der Vorsaison aber bewiesen, dass er durchaus noch auf hohem Niveau mithalten kann. Vor vier Jahren war Witsel von Borussia Dortmund zu Atlético Madrid gewechselt. Jetzt könnte es aus Spanien nach Frankreich gehen.

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