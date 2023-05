Bitter für Köln: Tigges verpasst Saisonvorbereitung

Steffen Tigges wird dem 1. FC Köln für längere Zeit fehlen. Wie Steffen Baumgart in einer Medienrunde mitteilte, sei beim Stürmer im Spiel gegen Werder Bremen (1:1) am vergangenen Wochenende „leider mehr kaputtgegangen, als wir zunächst vermutet haben“. Eine Schulter-OP ist laut dem Coach „notwendig“. Der 24-Jährige muss wohl bis in den August hinein aussetzen.

Nach vier Wochen wäre Lauftraining aus jetziger Sicht wieder möglich. In der Saisonvorbereitung könne Tigges voraussichtlich aber „nicht alles mitmachen können“, erklärt Baumgart. Ein kompletter Einstieg ins Teamtraining wäre „Richtung Pokal oder erster Bundesliga-Spieltag“ angepeilt.

