Tabellenführer: Fünf Gründe für den Bayer-Höhenflug

Offensivstars in Topform

Mit den Abgängen von Kai Havertz in Richtung FC Chelsea und Kevin Volland zur AS Monaco verließen die zwei besten Scorer den Klub. Statt offensiver Tristesse zeigt die Werkself aber weiterhin attraktiven Angriffsfußball. Das liegt auch daran, dass gleich mehrere alteingesessene Spieler aus dem Schatten von Havertz herausgetreten sind und einen deutlichen Entwicklungsschritt gemacht haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leon Bailey steht bei 15 Torbeteiligungen in 16 Pflichtspielen, Lucas Alario bei zwölf in 13. Auch Spieler wie Florian Wirtz und Nadiem Amiri konnten sich im Vergleich zur Vorsaison deutlich verbessern und nehmen wichtige Rollen im Team ein.

Ohne Havertz defensiv besser

Trainer Peter Bosz hat es geschafft, aus der Not des Havertz-Abgangs eine Tugend zu mache. Ende Oktober erklärte der Niederländer, dass Bayer ohne den Nationalspieler zwar ein wichtiger Kreativspieler fehle, man „in der Defensive aber stärker ist. Weil in der Defensive hat Kai weniger gearbeitet.“ Nun stehen elf Spieler in der Bayer-Elf, die als geschlossene Einheit verteidigen. Das zahlt sich aus: Mit zehn Gegentoren stellt Leverkusen die statistisch zweitbeste Defensive der Liga.

Mentalität

Nach dem 3:0-Sieg über Schalke 04 lobte Routinier Julian Baumgartlinger: „Es sind mit Abstand die besten ersten zehn Spiele, die wir gemacht haben, seit ich hier bin.“ Als Gründe machte der 32-Jährige (seit 2016 bei Bayer) „Arbeit, Fleiß und mentale Stärke“ aus. Die Werkself schafft es als Mannschaft, sich auch während einer Partie von Rückschlägen zu erholen, abseits des Balles gibt es viel Bewegung und Sprints in die Tiefe.

Hohe Leistungsdichte

Der Kader von Bayer ist dünn, der Terminkalender voll, die Verletztenzahl hoch und dennoch ist die Bosz-Elf bisher in kein Formtief gefallen. Dies liegt auch an der hohen Leistungsdichte innerhalb der Mannschaft. Eigentlich abgeschriebene Akteure wie Aleksandar Dragovic wurden aus Ermangelung an fitten Alternativen in die Startelf gespült, trumpften dann aber auf und zeigten starke Leistungen. „Wenn einer ausfällt, springt der nächste direkt nahtlos ein. Das ist eine Riesenqualität in dieser Hinrunde“, resümierte Baumgartlinger zuletzt.

Flexibilität unter Bosz

Während seiner Zeit bei Borussia Dortmund wurde Bosz oftmals der Mangel an einem Plan B vorgeworfen. Er sei stur und unfähig, sich anzupassen. Der Trainer scheint aus seinen alten Fehlern gelernt zu haben. Bayer tritt in verschiedenen Systemen auf, passt die eigene Spielweise an die Gegner an, trägt dabei aber stets die Handschrift von Bosz.

Der 57-Jährige ist einer der wichtigsten Faktoren des aktuellen Leverkusener Höhenflugs. Von oberster Stelle gab es deshalb zuletzt ausdrückliches Lob: „Er hat ein paar Dinge geändert. Die Mannschaft hat gelernt zu verteidigen. Wir sind sehr gut aufgestellt. Das ist sein Verdienst“, so Geschäftsführer Rudi Völler.