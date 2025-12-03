Demiral hat unterschrieben

Merih Demiral setzt sein Abenteuer in der Wüste fort. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der Innenverteidiger seinen ursprünglich 2026 auslaufenden Vertrag bei Al Ahli um drei weitere Jahre bis 2029 verlängert.

Dem Bericht zufolge warben auch zahlreiche europäische Vereine um den türkischen Nationalspieler, gehen nun aber leer aus. Demiral war 2023 für 17 Millionen Euro von Atalanta Bergamo nach Saudi-Arabien gewechselt, eine Rückkehr nach Europa ist nun fürs Erste vom Tisch.

Update (17:14 Uhr): Al Ahli verkündete die Verlängerung mit Demiral inzwischen auch offiziell über die klubeigenen Kanäle.