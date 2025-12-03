Menü Suche
Kommentar
Offiziell SPL

Demiral hat unterschrieben

von Lukas Weinstock - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Merih Demiral jubelt @Maxppp

Merih Demiral setzt sein Abenteuer in der Wüste fort. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der Innenverteidiger seinen ursprünglich 2026 auslaufenden Vertrag bei Al Ahli um drei weitere Jahre bis 2029 verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge warben auch zahlreiche europäische Vereine um den türkischen Nationalspieler, gehen nun aber leer aus. Demiral war 2023 für 17 Millionen Euro von Atalanta Bergamo nach Saudi-Arabien gewechselt, eine Rückkehr nach Europa ist nun fürs Erste vom Tisch.

النادي الأهلي السعودي
شجاعة لا تهدأ 💪🏽
صلابة لا تهتز ⚔

ديميرال مستمر مع الأهلي 💚
 #ديميرال_2029
Bei X ansehen

Update (17:14 Uhr): Al Ahli verkündete die Verlängerung mit Demiral inzwischen auch offiziell über die klubeigenen Kanäle.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

SPL
Ahli
Merih Demiral

Weitere Infos

SPL Saudi Pro League
Ahli Logo Al Ahli
Merih Demiral Merih Demiral
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert