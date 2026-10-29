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Kommentar
Offiziell Weltmeisterschaft

Jakobs tritt überraschend zurück

von Dominik Sandler
3 min.
Ismail Jakobs im Duell gegen Norwegen @Maxppp

Der Senegal kann in Zukunft nicht mehr auf Ismail Jakobs zurückgreifen. Mit 27 Jahren beendet der Außenverteidiger seine Karriere in der Nationalmannschaft. Auf seinen Social Media-Kanälen begründet der ehemalige Kölner seine Entscheidung wie folgt: „Ich möchte mich auf meine Karriere im Vereinsfußball konzentrieren und mehr wertvolle Zeit für mich und unsere Familie haben. Denn Zeit ist wertvoll, und einige Momente kommen nie wieder.“

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Insgesamt kommt der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler auf 33 Länderspiele für den Senegal. Bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer war Jakobs Stammspieler. Aktuell spielt der Linksfuß bei Galatasaray in Istanbul.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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