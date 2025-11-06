Die Wiederauferstehung des VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat in den vergangenen drei Jahren einen kometenhaften Aufstieg hingelegt. Im April 2022 befand sich der Verein noch als Tabellenletzter mitten im Abstiegskampf. Der damalige Trainer Bruno Labbadia musste im selbigen Monat seine Koffer packen.

Für ihn übernahm Sebastian Hoeneß. Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle und Sportvorstand Fabian Wohlgemuth vollbrachte Hoeneß ein kleines Wunder. Denn in der darauffolgenden Saison 2023/24 wurde der VfB Vizemeister.

In der vergangenen Spielzeit folgte auf den sensationellen zweiten Ligaplatz aus dem Vorjahr der Gewinn des DFB-Pokals. Und auch in dieser Saison läuft es bisher sehr gut für Stuttgart. Es ist ein echtes Märchen, was sich da im Schwabenland abgespielt hat.