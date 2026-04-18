20 Millionen: Wissa vor Newcastle-Abflug?

Yoane Wissa könnte Newcastle United nach nur einer Saison wieder verlassen. Wie die englische Zeitung ‚The i Paper‘ berichtet, liegt den Magpies ein Angebot im Bereich von rund 20 Millionen Euro für den 29-jährigen Stürmer vor. Ein potenzieller Abnehmer wird jedoch nicht genannt.

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Erst im vergangenen Sommer war Wissa für stolze 57,5 Millionen Euro von Premier League-Rivale FC Brentford nach Newcastle gekommen, konnte den Erwartungen aber nicht gerecht werden. In 14 Ligaspielen bringt es der Kongolese auf nur einen Treffer, hat zudem immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Aus diesem Grund erscheint ein Abgang des Rechtsfußes im Sommer nicht unwahrscheinlich. Aufgrund des gesunkenen Marktwertes würde Newcastle jedoch einen großen finanziellen Verlust mit Wissa hinnehmen müssen.