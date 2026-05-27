RB-Abschied: Der Favorit bei Raum

Der AFC Bournemouth hat zum jetzigen Zeitpunkt wohl die besten Chancen auf eine Zusammenarbeit mit David Raum (28) Die ‚Sport Bild‘ bezeichnet den Europa League-Teilnehmer als Top-Kandidaten, sollte sich der Linksverteidiger für einen Abschied von RB Leipzig entscheiden.

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Die Cherries werden ab der kommenden Spielzeit von Marco Rose trainiert, der wiederum schon in Leipzig von 2022 bis 2025 mit Raum zusammenarbeitete. Bekanntlich reizt den deutschen WM-Fahrer ein Engagement auf der Insel, RB würde mit dem Kapitän aber gerne zunächst über eine Verlängerung über 2027 hinaus sprechen. Im Fall der Fälle würden die Sachsen die Nachfolge wohl mit Max Finkgräfe (22) intern klären.