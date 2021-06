HSV holt Muheim an Bord

Der Hamburger SV bastelt weiter am Kader für die kommende Zweitligasaison. Vom FC St. Gallen wechselt Miro Muheim auf Leihbasis an die Elbe. Dem Vernehmen nach konnten sich die Rothosen eine Kaufoption über 1,5 Millionen Euro für den 23-jährigen Schweizer sichern.

„Wir haben Miro schon lange beobachtet. Er ist ein Spieler, der viel Tempo mitbringt und auch als Linksverteidiger offensiv denkt. Er hat viel Zug nach vorne und tritt mit seiner Spielweise frech und mutig auf“, sagt HSV-Sportdirektor Michael Mutzel.

Muheim soll die notorisch unterbesetzte Linksverteidiger-Position verstärken. Lediglich Kapitän Tim Leibold stand bis zur Ankunft des Schweizers als Spezialist für die linke Abwehrseite zur Verfügung. Bei St. Gallen reifte der ehemalige Jugendspieler des FC Chelsea zum schweizerischen U21-Nationalspieler. In 66 Pflichtspielen stehen sechs Assists zu Buche.

Muheim erklärt: „Nach meiner Zeit in St. Gallen will ich in meiner Entwicklung unbedingt den nächsten Schritt machen und habe mich daher ganz bewusst für den HSV entschieden. Ich hatte gute Gespräche mit den Verantwortlichen und finde die Aufgabe und Ziele hier in Hamburg sehr reizvoll.“