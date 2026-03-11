Menü Suche
Álvarez lässt Atlético-Zukunft offen

von Julian Jasch
Julián Alvarez bejubelt einen Treffer @Maxppp

Widmet sich Julián Álvarez (26) im Sommer nach zwei Jahren bei Atlético Madrid einem neuen Abenteuer? Im Anschluss an den gestrigen 5:2-Sieg im Champions League-Achtelfinale gegen Tottenham Hotspur antwortete der Torjäger auf die Frage, ob er kommende Saison auch für die Rojiblancos auflaufen werde: „Ich weiß es noch nicht, vielleicht ja, vielleicht nein. Ich bin glücklich hier.“

Allen voran der FC Barcelona hat ein Auge auf den argentinischen Weltmeister geworfen, der allerdings noch bis 2030 beim Ligarivalen unter Vertrag steht. Atlético würde mit Álvarez gerne vorzeitig verlängern, entsprechend wird ein Verkauf kategorisch ausgeschlossen. Cheftrainer Diego Simeone unterstrich am Dienstagabend: „Ich bin zufrieden mit ihm. Ich hoffe, er bleibt noch viele Jahre bei Atlético.“

