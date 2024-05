Medien: Mbappé-Saga nächste Woche beendet

Was seit Monaten ein offenes Geheimnis ist, soll in wenigen Tagen ganz offiziell vermeldet werden. Wie zuerst ‚RMC‘ berichtete, wollen Real Madrid und Kylian Mbappé ihre Zusammenarbeit zu Beginn der kommenden Woche bekanntgeben. Geplant sei die Fixmeldung für Montag oder Dienstag.

Persönlich vorgestellt wird Mbappé dann aber wohl noch nicht – wie genannter Radiosender aus dem Kreis der französischen Nationalmannschaft vernommen hat, ist rund zwei Wochen vor Beginn der EM keine Abreise des Stürmerstars nach Madrid vorgesehen.

In Kürze soll die Transfersaga um Mbappé also ihr endgültiges Ende finden. Schon seit geraumer Zeit ist klar, dass der 25-Jährige keine weitere Saison für Paris St. Germain bestreiten wird. Der Vertrag in der französischen Hauptstadt läuft Ende Juni aus, danach geht es für den Weltstar weiter nach Madrid.