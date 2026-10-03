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Bundesliga

Derby in Gefahr: Stürmer-Sorgen bei Köln

von Lukas Weinstock
Thijs Dallinga hat sich verletzt @Maxppp

Der 1. FC Köln bangt um beide seiner Stürmer. Nach Angaben des Bundesligisten befinden sich sowohl Neuzugang Thijs Dallinga (26) als auch Ragnar Ache (28) auf dem Weg in die Mediapark-Klinik, um sich eingehenderen Untersuchungen zu unterziehen.

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Dallinga musste im Testspiel gegen Viktoria Köln nach 28 Minuten ausgewechselt werden. Für ihn kam Ache in die Partie, der dann aber selbst zur Halbzeit wieder raus musste. Nächste Woche Sonntag (15:30 Uhr) geht es für Köln im Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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