Wunschspieler: Lösung bei ter Stegen in Sicht

Wehmütig wird der Blick von Marc-André ter Stegen dieser Tage gen USA schweifen. Während sich dort die deutsche Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft vorbereitet, arbeitet der Torhüter des FC Barcelona daran, endlich wieder fit zu werden.

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Für seine Zukunft bei den Katalanen spielt das allerdings keine Rolle mehr. Der ehemalige Kapitän steht zwar noch bis 2028 unter Vertrag, soll aber dringend von der Gehaltsliste gestrichen werden. Ter Stegen zeigt sich durchaus offen für einen Wechsel und prüft auch im Ausland Optionen. Laut der ‚Sport‘ bietet sich jetzt bei Ajax Amsterdam eine mögliche Lösung.

Dort hat jüngst Míchel als neuer Trainer angeheuert, der vom FC Girona kommt und dort im vergangenen halben Jahr mit ter Stegen zusammengearbeitet hat. Der 34-jährige ter Stegen sei der absolute Wunschspieler des niederländischen Erstligisten. Stammtorhüter Vitezslav Jaros (24) fällt seit Monaten mit einer Knieverletzung aus.