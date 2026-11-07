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BVB: Neue Konkurrenz bei Top-Torjäger

von Lukas Weinstock - Quelle: Gazzetta dello Sport
Gustavo Varela kann es nicht fassen @Maxppp

Die überzeugenden Leistungen von Gustavo Varela sorgen logischerweise auch im Inland für Aufsehen. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass die SSC Neapel den Stürmer des AC Monza ins Visier genommen hat. Varela erzielte in der laufenden Saison elf Tore in zehn Spielen.

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Am treffsicheren Portugiesen ist auch Borussia Dortmund interessiert. Neben dem BVB sollen zuletzt Tottenham Hotspur, der FC Chelsea, RB Leipzig und Atlético Madrid Scouts gesendet haben, um Varela genauer unter die Lupe zu nehmen. Sein Vertrag in Monza ist bis 2030 befristet.

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