FC Bayern: Kimmich ist zurück

Nach über einer Woche Pause wegen eines Trauerfalls im engsten Familienkreis ist Joshua Kimmich zurück beim FC Bayern. Laut der ‚Bild‘ war der 31-jährige Mittelfeldspieler am Donnerstag erstmals wieder an der Säbener Straße zu sehen.

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Sollte Kimmich auch beim Abschlusstraining am Freitag dabei sein, sei eine Rückkehr in den Kader gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18:30 Uhr) „sehr wahrscheinlich“. Sportvorstand Max Eberl sagte am Rande des gestrigen Pokalspiels gegen den 1. FC Magdeburg (6:1): „Wenn Jo das Gefühl hat, den Kopf wieder freizubekommen, dann ist er immer herzlich willkommen. Ich glaube und hoffe, dass das bald so sein wird.“