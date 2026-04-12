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Weltmeisterschaft

Neuer-Klartext zu Nagelsmann

von Daniel del Federico - Quelle: das aktuelle sportstudio
1 min.
Manuel Neuer im Trikot der Bayern @Maxppp

Manuel Neuer hat die Gerüchte über ein schlechtes Verhältnis zu Bundestrainer Julian Naglesmann deutlich zurückgewiesen. In einem Interview im ‚aktuellen sportstudio‘ nach der Partie gegen St. Pauli (5:0) erklärte der 40-Jährige: „Wir haben kein schlechtes Verhältnis, wir haben ein gutes Verhältnis. Aber was dann von außen gesprochen wird, ich glaube, das interessiert ihn nicht und mich auch nicht, und deshalb sind wir da, glaube ich, entspannt.“

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Neuer wird auch dank Glanzleitungen wie beispielsweise im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid (2:1, FT-Note 1) immer wieder mit einer Rückkehr ins DFB-Tor für die Weltmeisterschaft in Verbindung gebracht. Der 124-fache Nationalspieler hat dieses Kapitel jedoch geschlossen: „Es wird die Weltmeisterschaft geben, aber ich bin jetzt gar nicht da drin und ich bin auch gar nicht Teil des Ganzen und deshalb schaue ich das entspannt von außen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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