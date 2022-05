Januzaj & Monreal verlassen Real Sociedad

Real Sociedad wird künftig auf zwei Spieler verzichten müssen. Wie der spanische Erstligist mitteilt, werden Adnan Januzaj (27) und Nacho Monreal (36) den Klub verlassen. Die Verträge beider Akteure laufen aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Januzaj wird mit einem möglichen Wechsel zur SSC Neapel in Verbindung gebracht. In der laufenden Spielzeit kam der Belgier 32 Mal für San Sebastián zum Einsatz. Routinier Monreal absolvierte unter anderem verletzungsbedingt kein einziges Spiel in der mittlerweile beendeten Saison.