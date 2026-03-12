Menü Suche
Kommentar
Offiziell J1 League

Neuer Verein für Max

von Daniel del Federico
1 min.
Philipp Max im DFB-Trikot @Maxppp

Philipp Max hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Wie der japanische Erstligist Gamba Osaka offiziell verkündet, wechselt der 32-Jährige mit sofortiger Wirkung in die J1 League. Damit verlässt der Linksverteidiger erstmals in seiner Profikarriere den europäischen Kontinent.

Unter der Anzeige geht's weiter
ガンバ大阪オフィシャル
𝑾𝑬𝑳𝑪𝑶𝑴𝑬🔵⚫️

このたび、フィリップ・マックス（Philipp Max）選手が完全移籍加入することが決定しましたのでお知らせ致します。

コメントはこちら👇


#ガンバ大阪 #GAMBAOSAKA
Bei X ansehen

Bis zu seiner Vertragsauflösung Anfang dieses Jahres war Max beim griechischen Traditionsklub Panathinaikos Athen aktiv, kam dort jedoch lediglich auf elf Pflichtspieleinsätze. Der dreifache deutsche Nationalspieler blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe in Fernost: „Hallo an alle, die mit Gamba Osaka verbunden sind. Ich bin Philipp Max. Ich freue mich sehr darauf, euch alle im Stadion zu sehen. Ich werde mein Bestes für diesen großartigen Verein geben. Lasst uns viele Erfolge feiern.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

J1 League
Gamba
Philipp Max

Weitere Infos

J1 League J1 League
Gamba Logo Gamba Osaka
Philipp Max Philipp Max
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert