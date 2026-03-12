Neuer Verein für Max

Philipp Max hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Wie der japanische Erstligist Gamba Osaka offiziell verkündet, wechselt der 32-Jährige mit sofortiger Wirkung in die J1 League. Damit verlässt der Linksverteidiger erstmals in seiner Profikarriere den europäischen Kontinent.

Bis zu seiner Vertragsauflösung Anfang dieses Jahres war Max beim griechischen Traditionsklub Panathinaikos Athen aktiv, kam dort jedoch lediglich auf elf Pflichtspieleinsätze. Der dreifache deutsche Nationalspieler blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe in Fernost: „Hallo an alle, die mit Gamba Osaka verbunden sind. Ich bin Philipp Max. Ich freue mich sehr darauf, euch alle im Stadion zu sehen. Ich werde mein Bestes für diesen großartigen Verein geben. Lasst uns viele Erfolge feiern.“