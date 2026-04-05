Schalke: Dzeko macht Hoffnung auf Blitz-Comeback

Edin Dzeko (40) will nicht ausschließen, dass er für Schalke 04 nochmal in den Saisonendspurt eingreifen kann. „Ich will nicht zu viel nach vorne schauen und sagen: Zwei, drei, vier oder sechs Wochen. Mal sehen, wie es mit der Schulter geht. Ich will nicht sagen, ich schaffe das diese Saison nicht mehr, ich will aber auch nicht sagen, dass ich in zwei Wochen wieder fit bin. Die Diagnose der Ärzte ist, dass ich in einem Monat wieder spielen kann“, erklärte der an der Schulter verletzte Stürmer bei ‚Sky‘ vor der heutigen Partie gegen den Karlsruher SC.

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Dzeko hatte sich im Länderspiel gegen Italien kurz vor dem Elfmeterschießen verletzt, in dem sich Bosnien und Herzegowina schließlich durchsetzen und das WM-Ticket buchen konnte. Bei Landsmann Nikola Katic sieht die Lage ernster aus, für den Abwehrchef ist die Saison wohl bereits beendet. Der 29-Jährige hatte sich ebenfalls beim Spiel gegen die Squadra Azzurra verletzt.