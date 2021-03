Wolf in Leverkusen: Der Acht-Wochen-Sprint

Rudi Völler war es auf der Pressekonferenz von Bayer Leverkusen anzusehen, dass die heutige Entlassung von Cheftrainer Peter Bosz keine einfache Entscheidung war. Doch letztlich erklärte der Geschäftsführer, dass „es in den letzten Monaten so lief, dass es wirklich keine Möglichkeit oder die Hoffnung gab, dass es in den nächsten Wochen besser läuft.“

Sportchef Simon Rolfes sah zu der Entlassung von Bosz ebenfalls keine Alternative: „Weil die Spiele und Niederlagen häufig auch nach einem ähnlichen Muster abgelaufen sind, deswegen bestand auch die Notwendigkeit, die Dinge anzupassen.“

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen acht Pflichtspielen erhofft sich Völler von dem Trainerwechsel zu Hannes Wolf den entscheidenden Impuls in die richtige Richtung beim Tabellensechsten: „Dass wir diesen Schwung reinbekommen, um letztendlich zumindest international zu spielen.“

Geliehen vom DFB

Für diesen besonderen Impuls wurde auch ein besonderes Arrangement mit dem DFB getroffen. Wolf ist eigentlich für die deutsche U18 verantwortlich. Nach dem Saisonende soll der 39-Jährige dann zu seiner ursprünglichen Aufgabe zurückkehren. „Klar ist auch, ich hätte nicht für diesen kurzen Zeitraum den Job beim DFB aufgegeben, das wäre fahrlässig gewesen“, betonte Wolf.

Für den ehemaligen Trainer des VfB Stuttgart und des Hamburger SV stellt das Szenario kein Problem dar. Wolf will „auch in dem Konstrukt des Ausgeliehenseins diese acht Wochen voll durchzuziehen und das Beste herausholen. Dann geht es Vollgas voraus. Eine ganze Saison ist ein Marathon, bei uns ist das jetzt ein bisschen wie ein 800-Meter-Lauf.“

„Es geht jetzt darum, die verbleibenden acht Spiele erfolgreich zu gestalten. Die besondere Konstellation mit Peter Hermann als Co-Trainer mit all seiner Erfahrung freut mich sehr. Ich glaube, dass sich das sehr gut ergänzen kann“, fuhr er fort.

Was passiert im Sommer?

Ob aus dem kurzen Sprint bis zum Saisonende nicht doch noch ein Marathon wird, ließ Völler offen: „Ausgeschlossen ist natürlich nichts.“ Wolf wollte sich ebenfalls nicht auf eine Trennung im Sommer festlegen: „Ich habe gelernt, dass die Planungen über die eigene Zukunft im Fußball sehr schwierig sind. Deswegen macht es nicht viel Sinn, zu weit in die Zukunft zu schauen. So ist es jetzt auch bei den acht Wochen. Ich freue mich da jetzt riesig auf eine fantastische Aufgabe.“