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Bundesliga

Bayer: Zwei Alternativen zu Diaby

Moussa Diaby ist der Wunschspieler für den Flügel bei Bayer Leverkusen. Doch die Werkself beschäftigt sich auch mit Alternativen.

von Dominik Sandler - Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger
1 min.
Moussa Diaby hebt den Daumen @Maxppp

Auf der Suche nach einem neuen Flügelspieler hält sich Bayer Leverkusen neben Moussa Diaby (27/Al Ittihad) auch andere Optionen offen. Wie der ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ berichtet, ist neben Ibrahim Mbaye (18/Paris St. Germain) auch Alisson von Shaktar Donetsk Thema unterm Bayer-Kreuz. Favorisiert werde aber nach wie vor die Diaby-Rückkehr.

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Alisson spielt seit eineinhalb Jahren in der Ukraine, im März 2025 hatte Donetsk 14 Millionen Euro an Atlético Mineiro überwiesen. Der 20-Jährige dürfte folglich nur unwesentlich günstiger sein als Diaby, dessen Ablösesumme sich laut der Lokalzeitung bei 25 Millionen Euro einpendeln würde.

Diaby ist dem Vernehmen nach bereit, für die Rückkehr zu Bayer auf eine Menge Gehalt zu verzichten. Auch Inter Mailand und Benfica Lissabon haben sich nach dem Franzosen erkundigt. Der Rechtsaußen präferiert aber die Bundesliga und seinen Ex-Klub. Für die Defensive habe Leverkusen zudem weiterhin Konstantinos Mavropanos (28/West Ham United) im Blick.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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