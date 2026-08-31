Hutchinson nach Mailand

Nottingham Forest verleiht Außenstürmer Omari Hutchinson (22) an den AC Mailand. Der Deal beinhaltet eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach 40 Millionen Euro beträgt.

Unter der Anzeige geht's weiter

AC Milan and England, the connection continues 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/Z7GpEC7wem — AC Milan (@acmilan) August 31, 2026

Nottingham hatte den zweifachen jamaikanischen Nationalspieler erst vor einem Jahr für 43 Millionen Euro von Ipswich Town verpflichtet. In 42 Spielen für die Tricky Trees sammelte er ein Tor und sieben Vorlagen.