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Offiziell Serie A

Hutchinson nach Mailand

von David Hamza
Omari Hutchinson ist ein Tricky Tree @Maxppp

Nottingham Forest verleiht Außenstürmer Omari Hutchinson (22) an den AC Mailand. Der Deal beinhaltet eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach 40 Millionen Euro beträgt.

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Nottingham hatte den zweifachen jamaikanischen Nationalspieler erst vor einem Jahr für 43 Millionen Euro von Ipswich Town verpflichtet. In 42 Spielen für die Tricky Trees sammelte er ein Tor und sieben Vorlagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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